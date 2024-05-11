سكنات غير مطابقة وبأسعار جزافية بعد 17 سنة من الانتظار في قسنطينة

ينتظر مكتتبو 304 مسكن تساهمي بالوحدة الجوارية 18 في المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة تدخل مصالح وزارة السكن للتحقيق في هذا المشروع السكني الذي طال انتظاره لأزيد من 17 سنة، الذي سلم لأصحابه شكليا مع الكثير من التحفظات والتجاوزات، حسب المكتتبين التي تستدعي تدخلا صارما.

لا تزال الأوضاع والمشاكل بهذا المشروع قائمة وكل مرة في شكل مختلف، بالرغم من أن السكنات قد سلمت لبعض المكتتبين دون غيرهم مع تسجيل العديد من التحفظات من طلب الجهات الوصية المشرفة على الأمر.

وقد نتج عن هذه التحفظات أن السكنات غير موصولة لا بشبكة المياه ولا بأنابيب الغاز الطبيعي حيث يضطر السكان الذين عمروا مساكنهم بسبب ظروفهم الاجتماعية للنزول إلى الورشة لجلب قطرة ماء والاستعانة بقارورات غاز البوتان للطبخ والتدفئة.