عودة الأمطار

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيشهد تساقط أمطار على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا. فيما ستعرف المناطق الداخلية طقسا مشمسا إلى ممطر بعد الظهيرة.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا بالمناطق الشمالية للوطن.

بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 23 و30 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 21 و34 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، وحارا نسبيا بمنطقة الواحات، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 32 و45 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.