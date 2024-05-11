بدء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالبحرين بمشاركة الجزائر

انطلقت، اليوم السبت، الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المنامة برئاسة البحرين ومشاركة الجزائر.

وعقد كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري اجتماعهم برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية البحريني، يوسف الحمود، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول العربية بحضور الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور على بن ابراهيم المالكي بجامعة الدول العربية.

وتشارك الجزائر في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بوفد مندوبية الجزائر الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة 12 بندا، منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لعدوان الاحتلال الصهيوني على فلسطين، حيث تم ادراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي بالإضافة إلى الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن 2023-2028) وكذلك الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندا بعنوان عقد اجتماعي جديد الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام والنظر في ايجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.