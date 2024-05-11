صحة غزة: عثرنا على 520 جثة في 7 مقابر جماعية

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، أنها عثرت على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بالإضافة إلى عشرات أخرى داخل أقسام المجمع.

وقالت في بيان، إنها عثرت حتى الآن على ما يزيد عن 520 جثة في 7 مقابر جماعية بمستشفيات القطاع، تم اكتشافها على مدى الأشهر الماضية بعد انسحاب القوات الصهيونية من الشفاء ومجمع ناصر الطبي ومستشفى كمال عدوان وغيرها.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن "310 من الكوادر الطبية معتقلون لدى الاحتلال"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وذكرت أنها عثرت على "80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بالإضافة إلى عشرات الجثث داخل أقسام المجمع".

ولفتت الوزارة إلى أن "الفحص الظاهري للجثث المستخرجة من المقابر الجماعية أظهر أن العدد الأكبر يعود لمرضى تم حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية".

وأضافت: "وجدنا جثثا ممزقة جراء دهس آليات الجيش الصهيوني الهمجي على أجساد الشهداء وعثرنا على رؤوس بلا أجساد في المقابر الجماعية بساحات مجمع الشفاء".