مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بالتفعيل الكامل للمنظومة الجديدة للاستثمار والعقار الاقتصادي وكذا تقديم عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة:

"ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 11 ماي 2024، اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالتفعيل الكامل للمنظومة الجديدة للاستثمار والعقار الاقتصادي من خلال عرض قدمه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني حول مدى تقدم عملية تنصيب الوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي ستتولى القيام بعمليات التهيئة والربط بالطرقات والشبكات المختلفة للمناطق الصناعية.

كما استمعت الحكومة، في إطار تسريع مسار الرقمنة، إلى عرض حول الجوانب المتعلقة بمتابعة أشغال إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية.

هذا وتناولت الحكومة بالدراسة، الإطار التنظيمي الذي يحدد الإرسالات البريدية وسبل تعزيز الإطار التنظيمي الذي يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

وفي إطار استكمال التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف القادم, تناولت الحكومة بالدراسة عددا من التدابير المتعلقة بالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ, والتي تهدف لترقية تسيير الشواطئ وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمصطافين".