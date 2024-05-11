بلعريبي: هكذا ستكون سكنات "عدل 3"

قال وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم، إن برنامج "عدل 3" سيتم الانطلاق فيه خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما انتهت مصالحه من جميع التحضيرات، سواء المتعلقة بتخصيص الأوعية العقارية ودفاتر الشروط، مؤكدا أن الطابع المعماري سيكون متميزا عن باقي الأحياء التي تم تشييدها سابقا، خصوصا فيما يتعلق بعدد الطوابق التي ستصل إلى 20+1 طابق في المدن الكبرى التي تشهد شحا في الأوعية العقارية.

وكشف بلعريبي، خلال زيارة تفقدية، قادته إلى القطب الحضري 13300 مسكن و10507 مسكن بسيدي عبد الله في العاصمة، إن برنامج "عدل 3" سيتم الاعتماد فيه على طابع معماري جديد من خلال تشييد عمارات تتكون من 20 طابق +1 و15 طابق +1، كل طابق منها يضم 6 شقق عوض 4 شقق كما هو الحال بالنسبة للبرامج السابقة، مع إنشاء مصنع جزائري إيطالي لصناعة المصاعد وصيانتها.

كما أوضح أيضا أن الطابع العمراني سيختلف من منطقة لأخرى، بحيث سيخصص لمنطقة التل طابع خاص بها، مختلف عن الطابع العمراني بمنطقتي الهضاب العليا والجنوب، ملفتا إلى أن الدراسات منتهية ودفاتر شروط كذلك، في انتظار الانطلاق في الانجاز عن قريب.

كما كشف الوزير عن توزيع أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بولاية الجزائر، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال في الخامس من جويلية القادم.