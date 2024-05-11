صعود تاريخي لأولمبي آقبو

مثلما كان متوقعا رسم أولمبي آقبو صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد فوزه، اليوم السبت، على ضيفه نادي التلاغمة بهدف مقابل صفر في إطار الجولة الـ26 من الرابطة الثانية.

ورفع أبناء "الصومام" رصيدهم إلى النقطة الـ64، بفارق 15 نقطة كاملة عن الملاحق مولودية باتنة (49 ن) الذي اكتفى بالتعادل أمام مضيفه أولمبي المقرن (2-2)، وهو ما يعني أن النادي البجاوي سيكون ضمن أندية النخبة الموسم المقبل، وذلك قبل 4 جولات على نهاية بطولة القسم الثاني (مجموعة وسط شرق).

ويعتبر هذا الانجاز تاريخيا للأولمبي الذي سيخوض أول موسم في القسم الأول رغم أنه من بين أقدم النوادي التي تأسست في الجزائر (سنة 1936).