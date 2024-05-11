ترجي مستغانم .. خطوة عملاقة نحو الصعود

اقترب نادي ترجي مستغانم أكثر من تحقيق حلم جماهيره الغفيرة بعدما اجتاز أصعب امتحان له فيما تبقى من مقابلات هذا الموسم في الرابطة الثانية (مجموعة وسط غرب).

وتنقل "الحواتة"، اليوم السبت، إلى العاصمة لمواجهة الملاحق، رائد القبة، على ملعب محمد بن حداد في إطار الجولة الـ26، في مقابلة اعتبرها المتتبعون منعرج الموسم حيث أن الفارق بين الناديين 5 نقاط.

ونجح أشبال المدرب بن دريس في تسيير مجريات المقابلة والصمود أمام ضغط المحليين وأنصارهم، بل كادوا يباغتون المحليين في بعض الهجمات المرتدة، غير أن نتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها المواجهة أمام المنافس المباشر على ورقة الصعود تعتبر ثمينة جدا وتبقي على الفارق المريح نوعا ما قبل 4 جولات على نهاية الموسم.