الرقابة القضائية لسارقي الأنابيب النحاسية من العمارات

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تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية الطارف من الإطاحة بعصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة العصابة الإجرامية متكونة من شخصان أعمارهما 31 و21 سنة ينحدران من ولايتي الطارف وسطيف يستهدفان في عملياتهم الإجرامية الأنابيب النحاسية الخاصة بشبكة الغاز للعمارات بالتجمعات السكنية الجديدة لمدينة الطارف العملية على إثر معلومات مفادها قيام عصابة إجرامية بسرقة كمية معتبرة من الأنابيب النحاسية الخاصة بشبكة الغاز التي استهدفت 5 عمارات سكنية ليتم تكثيف عنصر الاستعلام الذي كلل بالتعرف على المشتبه فيه الرئيسي أين تم توقيفه في ظرف وجيز مع ضبط بحوزته المسروقات المتمثلة في كمية معتبرة من توصيلات الغاز واستمرارا للتحريات الميدانية تم التعرف على المشتبه فيه الثاني وتوقيفه بعد الانتهاء من التحقيق معهما وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية أنجز ضدهما ملف قضائي قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة أين وضعا تحت التزامات الرقابة القضائية.