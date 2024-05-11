"هناك نفاق غربي ومن بلدان عربية بشأن العدوان الصهيوني"

أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إن هناك نفاق دولي وعربي بشأن عدوان الكيان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر الماضي.

وقالت المسؤولة الأممية في مؤتمر حول فلسطين نظمها '' المنتدى الاجتماعي مغرب- مشرق" بتونس، "أصف ودون تردد ما يحصل في غزة بأنه إبادة جماعية"، مشيرة إلى أن "القانون الدولي يعرّف الإبادة الجماعية بأنها جريمة ترتكب بهدف تدمير شعب بشكل جزئي أو كامل"، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني قتل منذ السابع من أكتوبر نحو 35 ألف شخص منهم 15 ألف طفل، مقارنة مع ما مجموع ما قتل من الفلسطينيين في خمسة حروب سابقة شنها الكيان على قطاع غزة خلال 16 عاما، والتي استشهد خلالها خمسة آلاف شخص، وأكدت "وهذا عنف لم يسبق له مثيل من جيش الاحتلال والمستوطنين منذ عقود".

وانتقدت المقررة الأممية ما أسمته "نفاق المجموعة الدولية وخصوصا الغرب، وأيضا البلدان العربية" بشأن ما يحصل في قطاع غزة، وأشارت بالتحرّكات الطلابية المساندة للقضية الفلسطينية في جامعات دول غربية، والتي قالت أنها تستحق الإشادة، لكنها اعتبرت أن هذه التحركات الطلابية عرت بشكل كبير الحكومات الغربية، وتساءلت "أين حرية التعبير والتجمّع عندما تحظر دول مثل ألمانيا وفرنسا الاحتجاجات المساندة لفلسطين" .