زيتوني يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية

حل، اليوم، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بالعاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية العادية الـ33 التي تستضيفها مملكة البحرين في الـ16 من ماي الجاري.

وكان في استقبال الوزير إطارات من المراسم الملكية البحرينية ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى سفير الجزائر لدى مملكة البحرين، محمود براهم وسفير البحرين بالجزائر، علي جاسم أحمد العرادي.

ويتضمن مشروع جدول أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، المقرر يوم الأحد 12 ماي 2024. 12 بنداً منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي المشترك.