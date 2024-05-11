شباب بلوزداد يرتقي للوصافة ويعقد وضعية بن عكنون

أجريت، مساء اليوم السبت، ستة مقابلات في إطار الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة الأولى والتي تميزت بتواصل الصراع على المراكز المؤهلة إلى المنافسة الإفريقية إضافة إلى تفادي السقوط، في حين حافظ الرائد، مولودية الجزائر، على فارق مريح عن أقرب ملاحقيه رغم اكتفائه بنتيجة التعادل من تنقله إلى خنشلة لمواجهة الاتحاد المحلي.

ونجح المتصدر في العودة بنقطة من تنقل صعب أمام منافس يحتاج إلى النقاط لترسيم بقاءه في الرابطة الأولى، حيث افتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق المتخصص سامر في الدقيقة 12 قبل أن يعدل بلايلي في الدقيقة 22.

ويبقى "الشناوة" في الصدارة برصيد 57 وبفارق 12 نقطة عن الملاحق الجديد شباب بلوزداد (45 نقطة) الذي فاز بصعوبة على أحد المهددين بالسقوط، نجم بن عكنون، بنتيجة هدف دون مقابل.

ولا تخدم هذه النتيجة أشبال المدرب بلال دزيري الذين سجلوا الهزيمة الثانية على التوالي ما جعل مولودية وهران، التي عادت بتعادل سلبي من بسكرة، تلتحق بهم في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة، حيث سيكون الصراع بين الناديين على أشده في الجولات المقبلة من أجل تفادي الالتحاق باتحاد سوف في القسم الثاني، هذا الأخير ترسم سقوطه رسميا بعد موسم واحد في دوري النخبة.

في بقية المواجهات، اكتفت شبيبة القبائل بالتعادل السلبي أمام الضيف شباب قسنطينة الذي بات في المركز الثالث برصيد 44 نقطة مع مقابلة متأخرة ضد اتحاد الجزائر، في حين تبدو مهمة "الكناري" في إنقاذ الموسم والحصول على مرتبة مؤهلة للمسابقات الإفريقية صعبة.

من جهة، أخرى حقق أولمبي الشلف ونجم مقرة فوزين مهمين على حساب نادي بارادو وشبيبة الساورة على التوالي ما جعلهما يبتعدان نسبيا عن صراع تفادي السقوط قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

النتائج:

الجمعة:

اتحاد الجزائر-مولودية البيض 2-1

وفاق سطيف-اتحاد سوف 3-0

السبت:

اتحاد خنشلة-مولودية الجزائر 1-1

شباب بلوزداد-نجم بن عكنون 1-0

شبيبة القبائل-شباب قسنطينة 0-0

نادي بارادو-أولمبي الشلف 2-3

اتحاد بسكرة-مولودية وهران 0-0

نجم مقرة-شبيبة الساورة 1-0

الترتيب:

ترتيب لعب نقاط

1.مولودية الجزائر 25 57

2.شباب بلوزداد 25 45

3.شباب قسنطينة 24 44

4.وفاق سطيف 25 41

5.اتحاد الجزائر 22 39

6.نادي بارادو 25 36

7.شبيبة القبائل 25 35

8.شبيبة الساورة 25 33

--.اتحاد بسكرة 25 33

10.اتحاد خنشلة 25 32

11.مولودية البيض 25 31

--.أولمبي الشلف 25 31

13.نجم مقرة 25 30

14.نجم بن عكنون 24 23

--.مولودية وهران 24 23

16.اتحاد سوف 25 7.