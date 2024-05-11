خطوة للتعريف بالإنتاج الفكري الجزائري

شاركت وزارة الثقافة والفنون عبر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، في فعاليات الطبعة السادسة من المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية بنواكشط (موريتانيا) وهذا في الفترة الممتدة من 02 الى07 ماي 2024.

وحسب بيان للوزارة، "تعبر هذه المشاركة عن الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لتطوير وترويج الكتاب المنتج محليا".

كما تسعى، أضاف المصدر، "وزارة الثقافة والفنون من خلال المشاركة في هذا الحدث إلى المساهمة بشكل فعّال في التعريف بالإنتاج الفكري الجزائري وكذا التسويق لصناعة الكتاب والنشر في بلادنا لتعزيز امكانية إقامة شراكات في هذا المجال."

و"تجدر‎ الإشارة إلى أن الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشط عرفت مشاركة 183 عارضا من مختلف القطاعات الإقتصادية".