الأمن التونسي يقتحم دار المحامي ويعتقل محامية

اقتحمت مصالح الأمن التونسية الليلة نادي المحامي في العاصمة تونس حيث كان عدد من المحامين ينفذون اعتصاما تأييدا لعميد المحامين السابق شوقي الطبيب الذي دخل في اعتصام مفتوح احتجاجا على ما يعتبره تضييقا واستهدافا قضائيا لشخصه .

وجرى الاقتحام من قبل عناصر الأمن الملثمين بهدف توقيف المحامية سونية الدهماني التي تم اقتيادها على خلفية أمر بالاحضار أصدره بحقها القضاء، لمتابعتها بشأن تصريحات أدلت بها في برنامج تلفزيوني اعتبرت اساءة لتونس .

واستنكر المحامون اقتحام عناصر الأمن لنادي المحامي، خاصة وأنها المرة الأولى التي يتم فيها هذا النوع من الوقائع حتى ما قبل ثورة 2011.

وعقب ذلك تداعى المحامون للحضور بقوة الى نادي المحامي، حيث تجري مناقشة تداعيات الحادث و الخطوات المقررة اتخاذها .

وعقب اجتماع طارئ عقد الليلة من قبل المجلس الجهوي للمحامين، تقرر الدخول في إضراب عام وتعطيل عمل المحامين في كل المحاكم العاصمة تونس بداية من يوم الاثنين المقبل.

ووصف مجلس الهيئة المحامين اقتحام نادي المحامي ب"السابقة الخطيرة "، ودعا كافة القوى الحية في تونس إلى الوقوف صفا واحد للدفاع عن الحريات