المدية في حداد بعد غرق تلاميذ في "الصابلات"

فاجعة كبيرة ألمت أمس بسكان وعائلات ببلدية عين بوسيف جنوب شرقي المدية على إثر وفاة خمسة تلاميذ من المنطقة غرقا بمتنزه الصابلات بالجزائر العاصمة.

الضحايا تلاميذ بمدرسة محمدي محمد توجهوا رفقة أقرانهم عبر حافلة في رحلة مدرسية ويتعلق الأمر بكل من:

بن قيدة صهيب (12سنة )

ضرواية علاء الدين( 12 سنة)

محمودي حمزة (11 سنة)

رابحي انس( 12 سنة)

بن قيدة يونس عبد المطلب (9 سنوات)

فيما يبقى ثلاثة تلاميذ بوعرابة عبد الرحمن (10سنوات )، سيسي إسحاق ( 8 سنوات ) بن قيدة بشير( 10 سنوات) تحت العناية المركز في قاعة الإنعاش بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.