بعد فاجعة "الصابلات".. لجنة وزارية ببلدية عين بوسيف

على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بسكان ولاية المدية والتي أودت بحياة خمسة تلاميذ غرقا أمس بمنتزه "الصابلات" حلت صبيحة اليوم لجنة وزارية تضم مدير التعليم العام بوزارة التربية الوطنية مستشار الوزير مدير التربية.

اللجنة قامت بزيارة مدرسة محمدي محمد للوقوف على مدى التكفل النفسي بالتلاميذ بعد فقدانهم لخمسة من زملائهم ، حيث تم تسخير كوادر طبية ومختصين نفسانيين لمرافقة التلاميذ نفسيا سيما مع تزامن الحدث وامتحان تقييم المكتسبات كما تنقلت اللجنة لعائلات الضحايا لتقديم تعازي وزير التربية الوطنية، للعلم فقد تنقل وزير التربية الوطنية ووالي الولاية فور وقوع الحادث إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي للوقوف على ظروف التكفل بالمتضررين ومواساة أهاليهم.