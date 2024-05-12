وسم "مقاطعة المشاهير" يتصدر منصات التواصل الاجتماعي

تصدر وسم "مقاطعة المشاهير" منصات التواصل الاجتماعي بعد انطلاق حملة مقاطعة عالمية لحساب كل مؤثر ومشهور لا يتفاعل مع الأحداث الحاصلة في غزة ولا يندد جرائم العدوان الصهيوني في فلسطين.

الحملة بدأها الناشطون في الولايات المتحدة الأمريكية من منطلق يقول بأن مواقع التواصل باتت القوى المؤثرة الأولى في العالم وهي من تحرك الدول للمسارعة في وقف العدوان، لذلك وجب على كل مؤثر أن يستمر في النشر وأن لا يتوقف عن دعم قطاع غزة في قصصه اليومية ومنشوراته، وإذا غاب ذكرهم ومارس أنشطة حياته اليومية وكأن شيء لم يحدث في غزة وجب حظره ومقاطعة محتواه.

تلك المقاطعة لاقت اهتمامًا واسعًا من معظم شعوب العالم ليعتلي الوسم الخاص بها منصات التواصل في غضون ساعات قليلة، فيما بدأ الآلاف بإزالة المتابعة وحجب حساب كلّ متخاذل اتجاه القضية.

ونشر بعض المتابعين قائمة بالمشاهير الأكثر متابعة حول العالم، وحساباتهم عبر موقع "إنستغرام" في دعوة من أجل وقف متابعاتهم، كما وأوصى الناشطون الذين حرصوا على نجاح حملة المقاطعة بالتوجه الى محركات غوغل، والبحث عن المشاهير الأكثر متابعة؛ لأن ويكيبيديا لديها قائمة وفقاً للإعلانات، لوقف المتابعة بشكل أسهل.

وأبرزهم نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كاردشيان، والتي تملك 363 مليون متابع عبر تطبيق "إنستغرام".