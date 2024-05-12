علاوات ودعم يصل لمليار سنيتم لمنتجي هذا النوع من السمك

كشف نعيم بلعكري، مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكدة تفاصيل العلاوة التحفيزية الخاصة بمنتجي سمك البلطي (التيلابيا)، في إطار تطوير إنتاج هذا النوع من الثروة السمكية.

وقال المتحدث في عرض توضيحي تلقت "الخبر" نسخة منه إنّ مبالغ الدعم تحدد بحجم الإنتاج، وبالتالي يستفيد كل من ينتج 200 طن سنويا من سمك البلطي من مليار سنتيم كدعم مباشر، و100 مليون سنتيم دعم مباشر لكل من ينتج 20 طنا من سمك البلطي سنويا.

وأشار العرض إلى أنّ الملف يتكون من ترخيص واستمارة، بينما تمنح الدولة علاوة تحفيزية قدرها 50 دج عن كل 1 كلغ منتج من سمك البلطي، وتفرض أتاوة قدرها 30 دج عن كل 1 كلغ مستورد منه لحماية المنتج المحلي، كما يستفيد المنتجون من إعفاءات من دفع الضريبة على القيمة المضافة TVA وتخفيضها إلى 9 بالمائة بالنسبة لمحولي هذا النوع من الأسماك.

تخص هذه العلاوة التحفيزية أنواع البلطي الأحمر والنيلي، كما يستفيد مربو هذا السمك أيضا من بيع السمك الموجه للتسويق والاستهلاك، بيع صغار السمك نظرا لان هذا النوع يتكاثر بكميات كبيرة، مياه سقي غنية بالسماد الطبيعي المخضب للتربة، بالإضافة إلى مرافقة غرف الصيد البحري وتربية المائيات في تسويق المنتج.