انطلاق الامتحانات التجريبية للباك والبيام

انطلقت اليوم الأحد الامتحانات التجريبية الخاصة بشهادة البكالوريا وشهادة التعليم الأساسي تحضيرا للامتحانات المقررة في جوان المقبل. وحسب بيان وزارة التربية، ستجرى الامتحانات على مدار خمسة أيام وفق رزنامة اختبارات البكالوريا الرسمية دورة جوان 2024.

وسيجتازها 1.681.172 مترشح، من بينهم 818.439 مترشح لشهادة التعليم المتوسط و862.733 مترشح لشهادة البكالوريا. وتم تحديد تاريخ إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2023 /2024 ما بين 3 و5 جوان المقبل، فيما سيكون تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا ما بين 9 و13 من نفس الشهر.