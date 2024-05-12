في 2024 ستكون الجزائر ضمن هذا الترتيب عربيا

صنَف تحقيق حديث حول الاستثمار في العقار بالمنطقة العربية، أنجزته شركة الخدمات الإخبارية والإعلامية والمعلومات المالية "بلومبرغ"، الجزائر ضمن أكبر الأسواق العربية.

وتتفوق السعودية عن باقي البلدان، إذ تبلغ قيمة سوق العقار بها حسب تقديرات "بلومبرغ" لسنة 2024، حوالي 2.100 مليار دولار، بنسبة نمو 02 بالمائة. يأتي بعدها المغرب بقيمة تقارب 1.630 مليار دولار وبنسبة نمو 04 بالمائة.

وتحتل مصر المركز الثالث بقيمة استثمار 1.450 مليار دولار، وبنسبة نمو 10 بالمائة، تعدَ من بين الأعلى في سائر البلدان العربية.

ويأتي العراق رابعا، حيث قيمة سوق العقار حوالي 1.120 مليار دولار وبنسبة نمو 06 بالمائة.

وجاءت الجزائر في المركز الخامس، حسب نتائج التحقيق، بقيمة سوقية تقترب من مليار دولار (990 مليون دولار)، وبنسبة نمو 04 بالمائة في قطاع العقار.

متبوعة بالكويت التي تبلغ قيمة سوق العقار بها 840 مليون دولار، مع نسبة نمو 02 بالمائة.

وعاد المركز السابع إلى الامارات العربية المتحدة بقيمة سوقية 720مليون دولار، وبنسبة نمو 04 بالمائة. حل بعدها الأردن ثامنا بقيمة 664 مليون دولار وبمعدَل نمو 10 بالمائة.

وسوق العقار في لبنان هو التاسع عربيا بقيمة 643 مليون دولار، مع نسبة نمو 03 بالمائة. أما العاشر في الترتيب، فهو السودان بقيمة 558 مليون دولار ونسبة نمو 05 بالمائة.

فيما تأتي قطر بعده بـ 486 مليون دولار، ثم تونس بـ 350 مليون دولار.

وفي المركز الثالث عشر، نجد سلطنة عمان بقيمة 325 مليون دولار، متبوعة بالبحرين بقيمة 85 مليون دولار.