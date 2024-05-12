آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

فاجعة الصابلات: هذه هي الحالة الصحية للناجين

12 ماي 2024 ()

38serv

+ -

أكد مسؤول مصلحة الإنعاش والتخذير بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، اليوم الأحد، أن حالة الأطفال الناجين من الغرق في شاطئ الصابلات والمتواجدين في العناية المركزة في استقرار ولا وجود لخطر على حياتهم

وأوضح ذات المسؤول في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن والوضع الصحي للأطفال الثلاثة (10 و8و9 سنوات) في تحسن مستمر.

وتابع ذات المتحدث أن الحالة الصحية لتلميذين في تحسن، أما الثالث فتستدعي حالته وقتا، وأنه بعد أيام سيتم توجيههم إلى مصالح أخرى.

وشهد شاطئ "الصابلات" بالعاصمة أمس، وفاة 5 أطفال غرقا فيما يتواجد ثلاثة في العناية المركزة. الأطفال كانوا في نزهة مع جمعيات من ولايتي البويرة والمدية.

أكد مسؤول مصلحة الإنعاش والتخذير بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، اليوم الأحد، أن حالة الأطفال الناجين من الغرق في شاطئ الصابلات والمتواجدين في العناية المركزة في استقرار ولا وجود لخطر على حياتهم

 

وقامت وزيرة التضمن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صباح اليوم، بزيارة الأطفال ضحايا الحادث الأليم بشاطئ منتزه الصابلات، المتواجدين بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، حيث اطمأنت على حالتهم الصحية.

 

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    عودة الأمطار

    8642 قراءة
  • 3

    فاجعة في شاطئ "الصابلات" بالعاصمة

    8188 قراءة
  • 4

    توقيع اتفاقيات وتسليم فوري للسيارات في صالون "سيرتا أوتو"

    6093 قراءة
  • 5

    بديل "أفريكوم" لمراقبة الجماعات الإرهابية في الساحل

    5480 قراءة