مستغانم: معالجة 339 قضية متعلقة بترويج المخدرات

عالجت فرق الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم خلال شهر أفريل 594 قضية جزائية مختلفة تورط فيها 751 شخصا،منها 339 متعلقة بترويج المخدرات،و 95 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص، و85 أخرى مست الممتلكات،و13 قضية تعلقت بالجرائم الاقتصادية والتجارية، وكذا 14 قضية متعلقة بالجرائم المعلوماتية.وتم في ذات الصدد استرجاع 04 دراجات نارية ومركبة مسروقة وحجز 388.92 غ من المخدرات و 3911 قرصا مهلوسا وقنينة سائل ذات أساس مخدر.

وتفيد خلية الاتصال والعلاقات العامة أن هاته النتائج الايجابية تأتي نتيجة الجهود المبذولة من طرف المصالح العملياتية لأمن ولاية مستغانم، من خلال تكثيف التواجد الأمني الميداني عن طريق الدوريات الراجلة والراكبة لضمان أمن المواطن، وسلامة ممتلكاته، بالإضافة إلى الحس الأمني لدى المواطن وتمتعه بثقافة التبليغ الذي ساهم في حل العديد من القضايا نتيجة المعلومات المقدمة.