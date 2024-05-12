الشلف: الإطاحة بشبكة إجرامية تروج المخدرات

أطاحت فرقة الشرطة بأمن الشلف بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وحجز 600 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج .وجاءت عملية الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية تباعا، على إثر توقيف عنصرين من أفرادها، عقب الاستغلال الميداني الفعال لمعلومات عن نشاطهما الإجرامي على مستوى مدينة الشطية،حيث كانا يحوزان على 600 قرص مهلوس من دواء بريقابالين ذي منشأ أجنبي،إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 55 ألف دينار.

بالمقابل فإن محققي الشرطة قد تمكنوا من توقيف ممونيهما الرئيسي و هو شخص يبلغ من العمر 23 سنة. وقد أنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي عن قضية الشراء لغرض البيع،و النقل،

والتخزين عمدا للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة ،وأحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف.