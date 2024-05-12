دعوة لفتح نقاش حول مهنة الصيدلة بالجزائر

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم، على ضرورة فتح نقاش حول مهنة الصيدلة بالجزائر وإعادة تنظيمها، ووضع الصيدلي في المكانة العلمية المنوطة به، مؤكدا على اعتباره مشاركا في العلاج سواء تعلق الأمر بصيدلي المدينة أو صيدلي المستشفى .

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة الذي جاء تحت شعار " المشهد الصيدلاني : التوجهات الجديدة " ، و الذي شهد مشاركة 700 مختصا في الصيدلة من 15 دولة إفريقية، و سلطت الأضواء على اتجاهات قطاع الصيدلة على مستوى القارة الإفريقية وعالميا، معززة أهمية التعاون الإفريقي في مجال الصحة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية في مجال الصيدلة، وعن أهمية الصيدلي في مجال الصحة.

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي على ضرورة فتح ملف نقاش حول مدونة الأدوية، ووضع الصيدلي في المكانة العلمية المنوطة به، ليؤكد في إطار التعاون الإفريقي في مجال الصيدلة، على ضرورة فتح سوق إفريقية تحيي الصيدلة الإفريقية والتعاون جنوب جنوب، موضحا أن هناك تصور جديد لأقسام الصيدلة على مستوى المؤسسات الاستشفائية، ممثلة في اعتبارها مصلحة طبية مثلها مثل بقية المصالح الطبية، نظرا لمساهمتها الفعالة و المباشرة في علاج المريض الجزائري.