هكذا ترافق "كاجاكس" مجمع "ديفاندوس" نحو التصدير

وقعت المؤسسة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات "كاجاكس"، اليوم، اتفاقية إطار لمرافقة مجمع الصناعات المحلية "ديفاندوس" في تسويق منتجاتها على مستوى مختلف الأسواق عبر العالم لاسيما الإفريقية منها. على هامش التوقيع، قال الرئيس المدير العام لـ "كاجاكس"، زهير لعايش، إنّ هذه الخطوة تأتي تتويجا لمسار انطلق منذ شهر ديسمبر بالتعاون مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، من أجل تحقيق دفعة لنشاطات المجمعات الصناعية العمومية والنشاطات الصناعية المختلفة.

وشدد المتحدث على التأكيد على أهمية دور مؤسسة "كاجاكس" في المرافقة المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة في المضي نحو الأسواق الدولية، ورفع رهان التصدير باعتباره أحد الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية، مشيرا إلى رأسمال هذه المؤسسة تضاعف تحقيقا لهذه المهام أكثر من ثلاث مرات منتقلا من 3 إلى 10 مليار دينار، بينما أضاف أنّ مرافقة "كاجاكس" ضرورية خاصة وأنّها تمثل تغطية تأمينية لفائدة المؤسسات الجزائرية في جميع الأحوال لمواجهة المخاطر.

وأوضح أن تدخل مؤسسة "كاجاكس" تتعدى، معا هذا، الجوانب الظاهرة المتعلقة بالتأمين فقط، لاسيما من خلال الإمكانيات التي تتوفر عليها واتساع شبكتها على مستوى مختلف الأسواق عبر العالم، الامر الذي يسمح لها بجمع المعلومات والمؤشرات الضرورية للأسواق المراد التصدير نحوها، وبالتالي وضع تقارير مفصلة في خدمة الشركات الوطنية، من منطلق انّ المؤسسة متواجدة على مستوى 170 مليون شركة عبر العالم. تغطية تأمينية فاقت 130 مليار دينار وبلغة الأرقام ذكر الرئيس المدير العام لـ "كاجاكس" أنّ قيمة التعويضات فاقت خلال السنة الماضية ما يزيد عن مليار دينار، إلاّ أنه اعتبر أهم مؤشر هو حجم التغطية التأمينية التي زادت عن 130 مليار دينار، وعدد الاعتمادات المقدمة التي تصل إلى 3500 تمثل تحليلات والدراسات الخاصة بالزبائن والمتعاملين الاقتصاديين، قبل أن يضيف بأنّ مؤسسته استبقت الأمر من خلال الاعتماد على شبكتها عبر العالم لتجنيب المؤسسات الجزائرية العديد من المخاطر، عبر الوقوف على المؤشرات الاقتصادية والجيوسياسية وغيرها.

ومن الناحية المقابلة، قال زهير لعايش إن "كاجاكس" تعمل على تطوير وتحديث نظامها لتسهيل العمل على الشركات، موازاة مع التحسين المستمر لأداء الموارد البشرية، وتوزيعها الشامل والعادل على مستوى التراب الوطني، لاسيما من خلال الاستفادة من الشبكة الوطنية للبنوك الذين يعتبرون مساهمين في المؤسسة.

ومن جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات المحلية "ديفاندوس"، محمد مسقم، على أهمية الاتفاقية الموقعة في تجسيد مسار فروع المجمع للتوجه نحو الأسواق الخارجية، تنفيذا لتوصيات وزارة الصناعة والرئاسة الجمهورية في رفع تحدي تنمية حجم الصادرات خارج المحروقات، خاصة من خلال التوجه إلى أسواق افريقيا الغربية، أين يشارك "ديفاندوس" بشكل دوري في المعارض المنظمة بها. ديفاندوس يحقق رقم أعمال بـ 39 مليار دينار وكشف المتحدث أنّ المجمع العمومي حقق خلال سنة 2023 رقم أعمال يقدر بـ 39 مليار دينار، على أن الأهداف المراد تحقيقها في هذه السنة تتراوح ما بين 42 إلى 43 مليار دينار، الامر الذي يجعل إمكانيات المنافسة في الأسواق الخارجية من بين الفرص التي يمكن استغلالها.