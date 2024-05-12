تخصيص مليار دولار لاستيراد 180 ألف سيارة

قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أنه تم الموافقة على 81 اعتماد لاستيراد السيارات في 2024 وفق دفتر الشروط.

وأوضح الوزير، اليوم الأحد، لفوروم المجاهد، أنه في الوقت الحالي تم استيراد 159 ألف سيارة سياحية من كوطة 2023 إلى غاية أفريل. كما أكد الوزير أنه تم تخصيص مبلغ 1 مليار دولار لاستيراد 180 ألف سيارة.

وفي نفس السياق أكد عون أنه تم استقبال 20 ألف شكوى ضد وكلاء السيارات على المنصة الرقمية .

وفيما يخص الإنتاج الصيدلاني، أكد عون أن حجم الإنتاج بلغ 3 مليار دولار سنة 2022 وبلغت نسبة تغطية السوق 69% سنة 2022، و73% سنة 2023، كما يتوقع الوزير بلوغ الإنتاج 80.84% سنة 2024.