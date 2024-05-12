أمطار غزيرة تجتاح 43 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تساقط أمطار غزيرة على شمال البلاد.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن أمطارا غزيرة، تتعدى 25 ملم محليا، بداية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف اليل على ولايات الجزائر، تيزي وزو، بومرداس، بجاية تيبازة، الشلف، مستغانم ووهران.

فيما ستشهد ولايات: سيدي بلعباس، سوق أهراس، تسمسيلت، الأغواط، غليزان، تيارت، ميلة، تبسة، قالمة، سطيف، الجلفة ، تلمسان، قسنطينة، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، معسكر، الوادي، برج بوعريريج، تقرت، المسيلة، أم البواقي، باتنة، سكيكدة، المغيير، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، البويرة و أولاد جلال، أمطارا غزيرة، تتعدى 20 ملم، وذلك ابتداء من منتصف نهار يوم غد الاثنين.