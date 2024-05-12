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مجتمع

البليدة: العثور على جثة عجوز مفقود والقبض على مرتكب جريمة قتل

12 ماي 2024 ()
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عثرت مصالح الإنقاذ في البليدة، أمس، على جثة شيخ سبعيني، بحدود الحي الشعبي العتيق "لاسيتي" في بوعرفة إلى الجنوب، سبق وأن تم التبليغ عن أمر اختفائه من قبل أفراد عائلته منذ أيام. وفي الشفة، ألقت عناصر الأمن القبض على مرتكب جريمة قتل في حق عشريني، كشفت المعلومات الأولية، أن المتهم ارتكب جرمه في فعل انتقامي وتصفية حساب بطريقة فظيعة، خلفت صدمة بين المحيط العائلي للضحية و الجيران.

وببلدية بن خليل، سجلت مصالح الإنقاذ، تدخلها لانتشال جثة أول غريق قبل حلول موسم الاصطياف، في الثلاثينات من العمر، تم العثور عليه داخل حوض مائي بـ "دوار مولود" .

 

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