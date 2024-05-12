تم، اليوم الأحد، تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون بين الجزائر والبحرين لبحث فرص الشراكة، في لقاء جمع كل من وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بوزير التجارة والصناعة البحريني، عبد الله بن عادل فخرو.

وأوضح بيان لوزارة التجارة، أنه على هامش مشاركة زيتوني في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية العادية الـ 33 التي تستضيفها مملكة البحرين في الـ 16 ماي الجاري.

استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة في الجزائر، والامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد، مبرزا تشجيع الجزائر للاستثمارات العربية-العربية وترقية التجارة البينية. من جهته، عبر وزير التجارة البحريني عن اهتمام الشركات البحرينية بالاستثمار في العديد من القطاعات خاصة في مجال الصناعات الغذائية والأدوية والصناعات البتروكيماوية والمواصلات، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة. وفي تصريح صحفي أدلى به زيتوني عقب الاجتماع أكد أن اللقاء كان مثمرا وعكس علاقات الأخوة بين الجزائر والبحرين".

وتابع بالقول: "لمسنا مإخوتنا البحرينيين إرادة صلبة، مثل إرادتنا، في تطوير العلاقة البينية ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمار"، مشيرا إلى أنه تم التطرق لعدة مشاريع يمكن أن تكون موضوعا للشراكة".

وأضاف الوزير أنه سيتم تأسيس مجلس أعمال مشترك وتنظيم زيارات لرجال أعمال بين البلدين وذلك بهدف تجسيد هذه الإرادة.