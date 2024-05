Le point sur l’état de santé des enfants rescapés de la noyade

Le responsable du service de réanimation et de soins intensifs à l'hôpital universitaire Mustapha Pacha a confirmé, ce dimanche, que l'état de santé des enfants rescapés de la noyade sur la plage de Sablettes, actuellement en soins intensifs, est stable et qu'il n'y a pas de danger pour leur vie.

Dans une déclaration à la télévision algérienne, le même responsable a précisé que la santé des trois enfants (âgés de 10, 8 et 9 ans) s'améliore en permanence, tandis que le troisième enfant doit être gardé en soins intensifs pour un certain temps, avant qu’Ils ne soient tous transférés vers d'autres services dans quelques jours.

Ce samedi, cinq enfants sont décédés dans la plage Sablettes à Alger, tandis que trois autres sont actuellement en soins intensifs. Les enfants étaient en excursion avec des associations des wilayas de Bouira et de Médéa.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a rendu visite ce matin aux enfants victimes de l'accident tragique sur la plage des Sablettes, au CHU Mustapha Pacha, pour s’enquérir de leur état de santé.