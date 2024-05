Un milliard de dollars alloué à l’importation de 180 mille voitures

Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a déclaré que 81 autorisations d'importation de voitures ont été approuvées en 2024, conformément au cahier des charges.

Le ministre a précisé, ce dimanche au Forum El Moudjahid, que jusqu’au mois d’avril dernier, 159. 000 voitures touristiques ont été importées (quota de 2003).

Le ministre a, également, confirmé qu'un budget d’un milliard de dollars a été alloué à l'importation de 180.000 voitures.

Dans le même contexte, Aoun a affirmé qu'environ 20.000 plaintes ont été déposées contre les concessionnaires automobiles sur la plateforme numérique.

En ce qui concerne la production pharmaceutique, Aoun a déclaré que le volume de production avait atteint 3 milliards de dollars en 2022 et que le taux de couverture du marché était de 69% en 2022, et de 73% en 2023.

Le ministre prévoit, également, d'atteindre une production de 80,84% en 2024.