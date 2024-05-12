هذا هو موعد تسديد المنحة المدرسية

شدّد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على اتخاذ كل التدابير بالتنسيق مع السلطات المحلية لتسديد المنحة المدرسية الخاصة 5000 دج لمستحقيها قبل 31 جويلية 2024.

وخلال ترأسه، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، الأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية، تمحورت حول متابعة مراحل تنفيذ العمليات المتعلّقة بالامتحانات المدرسية واختبارات الفصل الثالث لمختلف المستويات التعليمية، أكّد الوزير على وجوب تكثيف الزيارات الميدانية للوقوف على سير مختلف التقييمات المرتبطة بالثلاثي الأخير من الدراسة ومنها امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي واختبارات الفصل الثالث لتلاميذ السنة الرابعة متوسط وكذلك الاختبارات التجريبية لتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي التي تجرى ابتداء من يوم الأحد 12 ماي 2024.

أما بخصوص التسجيل في السنة الأولى من مرحلة التعليم الابتدائي، أشار الوزير إلى أنّ رقمنة العملية واستغلال سجل الحالة المدنية من خلال الربط البيني لقواعد البيانات بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سهّل على الأولياء تسجيل أبنائهم وهو ما تثبته النسبة المتقدّمة جدا المحققة في انتظار تسجيل العدد المتبقي في الآجال المحددة بتاريخ 31 ماي 2024

وبخصوص الامتحانات المدرسية الوطنية، المقرّرة من 03 إلى 05 جوان المقبل بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، ومن 09 إلى 13 من نفس الشهر بالنسبة لشهادة البكالوريا، شدّد الوزير على وجوب المتابعة اليومية لجاهزية مراكز الإجراء ودوام عمل مختلف لجان المتابعة المنصّبة محليا.

في الختام، ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع، حاثا إيّاهم على مواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة لإتمام السنة الدراسية الحالية بما يضمن الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة.