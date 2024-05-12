الرئيس تبون يعزي عائلات ضحايا فاجعة الصابلات

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعزية، لعائلات ضحايا فاجعة الصابلات بالعاصمة، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

هذا نص التعزية:

"إلى عائلات ضحايا فاجعة الصابلات بالعاصمة

فَقدنا مع العائلات المنكوبة، ببالغ الحسرة وعميق الألم، في فاجعة مُروِّعة بمنتزه الصابلات بالعاصمة، أبناءنا الفتية اليافعين، الذين اختطفهم الموت غرقًا من ساعاتِ فُسحةٍ وتنَزُّه تنقلوا من ولاية المدية للاستمتاع بها، وفي هذه المحنة القاسية .. واللحظة المؤثِّرة التي نتقاسمها مع أولياء وأقارب وأصدقاء الضحايا: محمودي حمزة، بن قيدة صهيب، رابحي أنس، ضرواية علاء الدين وبن قيدة يونس عبد المطلب، أتوجه إليهم وهم يواجهون هذا الظرف العصيب بصبرٍ وإيمان بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يمنّ عليهم بالسكينة والثبات، وأن ينعم على أترابهم الخاضعين للعلاج بالشفاء العاجل".