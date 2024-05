La prime de scolarité versée avant cette date

Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a souligné ce dimanche, qu’en coordination avec les autorités locales, toutes les mesures ont été prises pour que la prime scolaire spéciale de 5000 DA soit versée à ses bénéficiaires avant le 31 juillet 2024.

Depuis le siège de son département, le ministre Belabed a présidé une conférence nationale via la technique vidéoconférence et à laquelle ont pris part des cadres de l'administration centrale, le secrétaire général de l’office national des examens et des concours, ainsi que les directeurs de l'éducation.

Les participants ont examiné les étapes de mise en œuvre des opérations liées aux examens scolaires et aux épreuves du troisième trimestre pour les différents niveaux d'enseignement.

Le ministre a, en cette occasion, insisté sur la nécessité d'intensifier les visites sur le terrain pour suivre le déroulement des diverses évaluations liées au dernier trimestre scolaire, notamment, l'examen d'évaluation des acquis du cycle primaire, les examens du troisième trimestre pour les élèves de quatrième année moyenne, ainsi que le bac blanc pour les élèves en fin du cycle secondaire général et technologique, qui ont commencé à partir de ce dimanche 12 mai 2024.

En ce qui concerne l'inscription en première année de l'enseignement primaire, le ministre a indiqué que la numérisation du processus et l'exploitation du registre de l'état civil via l'interconnexion des bases de données en collaboration avec les services du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, ont facilité l'inscription des enfants par leurs parents.

Ceci est confirmé par le taux d’inscription déjà avancé, en attendant l'inscription du nombre restant dans les délais fixés au 31 mai 2024.

Concernant les examens nationaux, prévus du 03 au 05 juin prochain pour le Brevet d'Enseignement Moyen (BEM), et du 09 au 13 du même mois pour le Baccalauréat, le ministre a souligné l'importance du suivi quotidien de la préparation des centres d'examen et du bon fonctionnement des différentes commissions de suivi installées localement.

En conclusion, le ministre a salué les efforts déployés par tous, les exhortant à poursuivre leur travail avec la même énergie et la même détermination pour mener à bien l'année scolaire en cours et de se préparer pour l'année scolaire suivante.