عمليات نوعية للمقاومة.. والصهاينة يعترفون

تخوض المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني في عدة محاور، أكدت أنها أوقعت خلالها اليوم الأحد قتلى وجرحى في كمائن وعمليات مركبة، فيما أعلنوا الصهاينة بإصابة 50 جنديا صهيونيا خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وكذلك إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة "ميركفاه".

وشرق مخيم جباليا كذلك، قالت القسام، إنها استهدفت دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.

وقالت القسام، إنها استهدفت دبابتين لجيش الاحتلال بقذيفتي "الياسين 105" خلف مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى دك قوات صهيونية متوغلة قرب موقع المبحوح بقذائف الهاون.

كما واستهدفت دبابة بقذيفة "الياسين 105" ما أدى لاشتعال النيران فيها قرب موقع المبحوح، ومن منطقة التوغل شرق جباليا، قصفت كتائب القسام مدينة عسقلان المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين، وأسقطت قذيفة من طائرة مسيرة على دبابة ميركافاه.

وفي عملية مركبة، فجرت كتائب القسام عبوة رعدية بقوة صهيونية خاصة واستهدفت ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا، مؤكدة إيقاع القوة بين قتيل وجريح، واستهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" وأخرى "ميركفاه 4" بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم جباليا مجددا.

وأكدت كتائب القسام أنها نفذت عملية مركّبة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، استهدفت فيها دبابة "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105"، وبعد هروب جنود الاحتلال المتواجدين في المكان إلى منزل مفخخ أعد مسبقًا، تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح، وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل قرب صالة مزايا شرق مخيم جباليا بقذيفتي "TBG" ما أدى إلى وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح.

واستهدفت القسام، مستوطنة "سديروت" لمرتين برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وفي حي الزيتون بمدينة غزة، دكّت كتائب القسام قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون، واستهدفت تجمعات قوات العدو في "شارع 8" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل

وبالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدفت كتائب القسام تجمعات قوات الاحتلال الصهيوني في "شارع 10" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وكذلك دك تحشدات قوات الاحتلال بقذائف الهاون.

وأعلنت سرايا القدس، قصفها برشقة صاروخية من نوع (107) تحشدات صهيونية متوغلة شرق رفح.