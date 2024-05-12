غليزان: مروجا المهلوسات في قبضة الأمن

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في عمليتين منفصلتين من وضع حد لمروجي المؤثرات العقلية وتحجز 243 قرصا مهلوسا.

وجاءت القضية الأولى على إثر نصب نقطة مراقبة أمنية على مستوى المدخل الشمالي للمدينة تم توقيف سيارة أجرة قادمة من إحدى الولايات المجاورة.وبعد تفتيش أحد ركابها تم ضبط بحوزته 160 قرصا من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي التي كان يخبئها بإحكام داخل كيس بلاستيكي داخل ملابسه.وفي نفس السياق أوقفت ذات الفرقة على مستوى المدخل الشمالي لمدينة غليزان،سيارة أجرة أخرى قادمة من إحدى الولايات الغربية المجاورة.و عد تفتيش أحد ركابها تم ضبط بحوزته على 83 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع كان يخبئها بإحكام داخل ملابسه و مبلغ مالي من عائدات الترويج.وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية.