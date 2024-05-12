تشييع جنازة الرائد بوسماحة بمقبرة سيدي يحي

ووري الثرى عصر اليوم بمقبرة سيدي يحي بالجزائر العاصمة جثمان المجاهد والرائد بوسماحة محفوظ محمد المعروف باسمه الثوري موحى البرواقية، بحضور جمع غفير من المشيعين والعديد من اطارات الدولة والشخصيات الوطنية يتقدمهم العيد ربيقة وزير المجاهدين ورفقاء السلاح الذين شاركوا في مراسيم جنازة الفقيد وتقديم واجب العزاء لافراد عائلته والقاء النظرة الاخيرة على احد قادة الولاية التاريخية الرابعة ومن صناع امجاد الثورة التحريرية المباركة واستحضار مشواره ونضاله الثوري سنوات الكفاح المسلح.

الفقيد توفي عن عمر ناهز 85سنة .

انا لله وانا اليه راجعون