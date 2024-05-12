الترخيص باستيراد محركات السفن الداخلية المستعملة أقل من 05 سنوات

أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عملاً بالتدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2024، تم الترخيص باستيراد محركـــات السفـــن الداخلية المستعملة أقل من 05 سنوات.

ودعت الصيادين ومجهزي سفن الصيد البحري الراغبين في الاستيراد، التقرب من مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات عبر التراب الوطني، من أجل الاستفسار وإيداع الملفات.

يذكر أن هذا الاجراء يكتسي أهمية كبيرة ومن شأنه حل مشاكل العديد الصيادين ومجهزي السفن، بالنظر إلى الأعطال الميكانيكية الكثيرة التي تعاني منها خاصة السفن القديمة، ما سيسهم في الرفع من مردودية أسطول الصيد البحري وحجم الإنتاج السمكي الوطني.

ويحتوي الملف الخاص بـطلب الترخيص باستيراد محركات السفن الداخلية المستعملة أقل من 5 سنوات على:

-طلب الترخيص بالجمركة يملأ ويوقع عليه (متوفر على مستوى مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات)،

-نسخة (1) من ترخيص و/ أو رخصة الصيد البحري،

-نسخة عن السجل التجاري للشخص المعنوي،

-فاتورة (1) شكلية صادرة عن ممول توضح الرقم التسلسلي للمحرك البحري،

- بطاقة تقنية تشمل المواصفات التقنية للمحرك المستورد.