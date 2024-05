Le Moudjahid Bousmaha enterré au cimetière de Sidi Yahia

La dépouille du moudjahid et commandant Mohamed Mahfoud Boussmaha, dit "Mohamed el Berrouaghia", a été inhumée cet après-midi au cimetière de Sidi Yahia à Alger.

Ses obsèques ont été marquées par la présence d'une foule de personnes et de nombreux cadres de l'État et de personnalités nationales, notamment ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, et les compagnons d'armes, venus lui rendre un dernier hommage et présenter leurs condoléances à sa famille.

À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.