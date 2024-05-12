علامة “ذهبية” لزيت الزيتون تصنع الحدث مجددا

تحصلت الجزائر على ميدالية ذهبية جديدة في مسابقة دولية لأحسن زيت زيتون، أقيمت بجنيف في سويسرا بمشاركة 20 دولة منتجة.

وتوجت علامة "ذهبية" لإنتاج زيت الزيتون بالولاية المنتدبة عين وسارة في الجلفة بالميدالية الذهبية في المسابقة الدولية لمنتج زيت الزيتون. التي تم الإعلان عن نتائجها الأسبوع الفارط بجنيف (سويسرا)، من صاحب الشركة المتوجة، حكيم عليليش.

وأعلنت العلامة على صفحتها على فيسبوك: “إنه لمن دواعي سروري أن نعلن أن زيت زيتون الذهبية الخاص بكم قد فاز للتو بميدالية ذهبية في المسابقة الأوروبية الدولية”.

وجاء تتويج هذه الشركة لجودة منتوجها الذي يخضع لمعايير الجودة من الجني والتحويل والتعليب.

ويعد زيت الزيتون الذهبية الأكثر شهرة على الساحة الدولية وسبق للعلامة الجزائرية الصعود على منصة التتويج في السنوات السابقة، وقد فازت بجوائز في العديد من المسابقات الدولية التي تم تنظيمها في طوكيو (اليابان)، وبرلين (ألمانيا)، وإيطاليا، وسويسرا، وغيرها بفضل احترامها لمواصفات الجودة والنوعية والسلامة الغذائية العالمية.

ويتم تصدير الذهبية إلى العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا.

يذكر أن هذا المستثمر يختص منذ عشرين عاما في فئة الزراعة العضوية في شعبة الزيتون، حيث قام باستصلاح مساحة فاقت 40 هكتارا بمنطقة بعين وسارة ليجعل منها مزرعة نموذجية بها 15000 ألف شجرة يتم ريها بتقنية السقي بالتقطير .