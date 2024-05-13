بلاغ هام من القنصلية الجزائرية بنيويورك

أعلنت القنصلية الجزائرية العامة بنيويورك، أن عملية التسجيل والشطب من القوائم الانتخابية ليس محدودا بفترة زمنية، بل يمكن القيام بها في أي وقت طوال أيام السنة.

ودعت القنصلية في بيان لها، المسجلين في دائرة اختصاصها من أعضاء الجالية الوطنية إلى التقرب من مصلح القنصلية أو مراسلتها عن طريق البريد الإلكتروني بغية القيام بمايلي:

التسجيل في القائمة الانتخابية بالنسبة للفئة البالغة سن 18 سنة إلى ما فوق في 07 سبتمبر 2024 وكذلك هو الأمر بالنسبة للفئة التي لم يسبق لها التسجيل من قبل

شطب أسمائهم من القائمة الانتخابية بالنسبة للأشخاص الذين غيروا مكان إقامتهم و أصبحوا يقيمون خارج دائرة القنصلية العامة بنيويورك.

تحيين العنوان ومختلف البيانات الشخصية الخاصة بهم على نفس استمارة التسجيل.

يتم تحميل استمارة التسجيل أو الشطب من القوائم الانتخابية عبر الرابط التالي:

https://www.algeria-cgny.org/contactus/

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