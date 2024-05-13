الجزائر تستحوذ على نصف واردات إسبانيا من الغاز

واصلت الجزائر سيطرتها على صدارة قائمة أكبر مصدّري الغاز إلى إسبانيا في شهر أفريل 2024، بنسبة 46 بالمائة تليها روسيا بنسبة 20 بالمائة ثم الولايات المتحدة 8 بالمائة.

ووفق بيانات لمنصة الطاقة، فقد تصدّرت الجزائر قائمة مصدّري الغاز إلى إسبانيا في شهر أفريل 2024 بنسبة 46.1 بالمائة، عند 12.35 تيراواط/ساعة، من بينها 8.42 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي، و3.93 تيراواط/ساعة من الغاز المسال.

وتمثّل هذه الأحجام ارتفاعًا هائلًا على أساس سنوي، إذ بلغت واردات إسبانيا من الغاز الجزائري في أفريل 2023 نحو 9.4 تيراواط/ساعة.

وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بنسبة 19.9 بالمائة، بإجمالي 5.34 تيراواط/ساعة من الغاز المسال، انخفاضًا من 7.49 تيراواط/ساعة في مارس 2024، و6.51 تيراواط/ساعة في أفريل 2023.

وتقدمت نيجيريا إلى المرتبة الثالثة بنسبة 10 بالمائة، من واردات إسبانيا من الغاز في أفريل 2024، بإجمالي 2.68 تيراواط/ساعة، ارتفاعًا من 0.88 تيراواط/ساعة في مارس 2024.