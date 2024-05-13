أسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملاتها اليوم الإثنين، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود.

يأتي ذلك خلال الوقت الذي أدت فيه تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) إلى إضعاف الآمال في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد بالعالم.

وبحلول الساعة 06:56 صباحًا بتوقيت الجزائر، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر جويلية 2024، بنسبة 0.35 بالمائة لتصل إلى 82.50 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر جوان 2024، بنسبة 0.29 بالمائة، لتصل إلى 78.03 دولارًا للبرميل.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 10 ماي، على تراجع بأكثر من 1.5 بالمائة لكنها سجلت أداءً متباينًا على المستوى الأسبوعي.