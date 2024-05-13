"هولسيم الجزائر" تتوج بجائزة "الشركة منخفضة الكربون"

تحصلت "هولسيم الجزائر" على جائزة "الشركة منخفضة الكربون"، تتويجا لجهودها في دعم الاستدامة والتأثير البيئي الإيجابي، والعمل على التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إنتاج الإسمنت.

يأتي هذا التكريم خلال حفل توزيع جوائز المنتدى الاقتصادي المستدام "SEF"، حيث نجحت الشركة من خلال مبادراتها الابتكارية، في تقليل أكثر من 40 بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الإسمنت من خلال علامتها التجارية شامل إيكوبلانات.

بالإضافة إلى ذلك، حقق الشركة حسب ما جاء في بيان تلقت "الخبر" نسخة منه، تقدم كبير في استبدال الطاقة الحرارية بالوقود البديل من خلال نشاطها Geocycle™، مما يساهم في تقليل الانبعاثات المباشرة لثاني أكسيد الكربون.

وحققت "هولسيم الجزائر" تقليلًا بنسبة 100 بالمائة في حاجتها إلى الكهرباء في مصنعها لإنتاج الأكياس الورقية في برج بوعريريج، في إطار التزامها بتحقيق كفاءة الطاقة في منشآتها.

وتدرس الشركة، موازاة مع هذا، تقنيات جديدة مبتكرة، مثل تقنيات استخراج، استخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون "CCUS" ، بهدف تحقيق ميزان كربوني محايد.

هذه التقنيات توفر آفاقًا واعدة للجزائر في مكافحة التغير المناخي. تمثل تقنيات "CCUS" موضوعًا مهمّا حاليًا وفرصة واعدة للجزائر، التي تتمتع بموارد محلية وفيرة، بتوفيرها فرصًا جديدة للتصدير، تسهيل جذب استثمارات هامة، وخلق فرص عمل بينما تدعم طموحات البلاد في التخلص من الكربون وتعزّز اقتصادها.