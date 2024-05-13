القمة العربية بالبحرين: عطاف يحل بالمنامة

يحل اليوم بالمنامة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ليترأس وفد الجزائر في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنتظر الخميس المقبل.

وفي إطار الإعداد للقمة العربية بالبحرين، يعقد اليوم مجلس الجامعة العربية بمشاركة الجزائر اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة القضايا السياسية للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال 12 بندا، منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي المشترك، وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على دولة فلسطين، إذ تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، بندا حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي،

والتعاون العربي في مجال تنمية المرأة اقتصاديا، ومقترح الأمن السيبراني العربي، و التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.