التحقيق مع 7 أشخاص في قضية غرق أطفال بمنتزه الصابلات

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي ، بفتح تحقيق إبتدائي معمق ودقيق اثر وفـاة 5 أطفال غرقا على مستوى شاطئ منتزه الصابلات يوم 11 ماي 2024 بمناسبة رحلتين للنزهة خاصة بالاطفال نُظمت الاولى من قبل دار الشباب الشهيد مزاري لحسن بلدية عين بوسيف والثانية من قبل جمعية المرجان الكائنة بالمدية لفائدة أطفال متمدرسين.

وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر ،فقد فتحت نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي تحقيق حول هذه الواقعة والظروف والملابسات التي صاحبتها وبالاخص مدى توفر الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الاطفال المعنيين بمثل هذه النشاطات والمحافظة على سلامتهم الجسدية مع تحديد المسؤوليات ضد كل من يثبت ضلوعه في واقعة الحال.

وحسب ذات المصدر ، فقد أسفرت النتائج الاولية للتحقيق الابتدائي عن توقيف 7 أشخاص تم وضعهم تحت النظر في إنتظار استكمال إجراءات التحقيق.