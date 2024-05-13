هذا ما أوصى به عون مسيري "أونيام"

يزور، في هذه الأثناء، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، مؤسسات ومشاريع قطاعه على مستوى ولاية تيزي وزو.

خلال المحطة الأولى من الزيارة تفقد الوزير المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أونيام" التابعة للشركة القابضة للأجهزة الكهربائية والإلكترومنزلية والإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية والمختصة في صناعة وتطوير وتسويق الأجهزة الكهرومنزلية، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 44 ألف وحدة سنويا.

استمع الوزير إلى عرض مفصل حول آخر المستجدات التي وصل إليها المركب ومعاينة مدى تطبيق وتقدم برنامج إعادة بعث المصنع المسطّر خلال شهر أوت من السنة الماضية، حيث تم عرض مختلف الأنشطة التي تم إنجازها في هذا الإطار، لاسيما إعادة التنظيم الداخلي للمصنع، أخذا بالأولوية ترشيد النفقات والرفع من التنافسية مع تطبيق عقود النجاعة للمسيرين.

خلال كلمته بخصوص المؤسسة أكد الوزير أنه تم تسجيل إيجابيات وتحسن كبير في الوضعية العامة للمؤسسة وهذا بعد تجند الجميع وعلى كل المستويات، خاصة بعد تعليمات رئيس الجمهورية الرامية لإعادة النهوض بهذا المركب الذي استعاد نشاطه مؤخرا في انتظار استرجاع مكانته تدريجيا في السوق.

وبعد أن طاف الوزير بورشات المصنع واستمع لعروض وافية حول مسار إنتاج معدات التبريد والطهي، عبر عن تقديره العميق للمجهودات المبذولة من طرف العمال ومسؤولي المؤسسة والتي كلّلت باستعادة نشاط الإنتاج، حيث أكد الوزير على ضرورة المحافظة على الديناميكية الجديدة التي يعرفها المصنع مع التركيز على تنويع المنتجات وتحسين خدمة ما بعد البيع بما يستجيب مع متطلبات السوق الذي يعتبر واعدا ويوفر فرص تطوير عديدة في هذا المجال.

من جهة أخرى، دعا الوزير إلى المحافظة على معدات الإنتاج وتطويرها باستمرار مع المتابعة الدقيقة لمختلف نشاطات المصنع.