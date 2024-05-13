بوغالي يدعو إلى الانتقال لميزانية البرامج والأهداف

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم، إلى ضرورة الانتقال من أسلوب الميزانية حسب الوسائل إلى أسلوب الميزانية وفق البرامج والأهداف، معتبرا هذه الخطوة أحد الرهانات الكبرى لإصلاح النظام الميزانياتي، عبر تكريس القدرة على تحقيق النتائج المنتظرة بأقل ما يمكن من التكلفة المالية، كونه المرتكز الجديد للتسيير العمومي للميزانية.

وفي كلمة له خلال يوم برلماني نظمته لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، أشار المتحدث إلى أنّ إرساء دولة القانون وتكريس قواعد الشفافية والتخطيط للأهداف والبرمجة الموضوعية في مجال تسيير المال العام، لا يمكن أن يجد النجاح سبيله إلا في إطار إقرار منظومة تشريعية متكاملة، واعتماد قواعد الحوكمة في اعداد وضبط ومتابعة السياسات العامة، والتأسيس لثقافة محاربة الفساد ووضع البرامج والتدابير للوقاية منه.

وأوضح بوغالي أنّ تحديث وعصرنة النظام الميزانياتي في الجزائر يعتبر خطوة مهمة نحو آليات التسيير العمومي الحديث القائم على الحكامة والفعالية والكفاءة والمساءلة والشفافية والرقابة والنجاعة في الأداء وذلك بتخصيص النفقات العامة في برامج رئيسة وبرامج فرعية تسهم بصفة مباشرة في تجسيد أهداف السياسة العمومية.