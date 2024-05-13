توقعات حركة المسافرين بمطار الجزائر

كشف الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار مديوني، أنه من المتوقع تسجيل ارتفاع في حركة المسافرين بمطار الجزائر الدولي خلال شهر ديسمبر 2024 لتصل إلى 10 ملايين مسافر.

وأكد مديوني للإذاعة الجزائرية، أن قدرات استيعاب المطار حاليا بلغت 8 ملايين و600 ألف مسافر، مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى 9 ملايين و400 ألف مسافر إلى غاية نهاية سبتمبر 2024.

وكشف مديوني، أن مطار الجزائر الدولي يشهد حركية كبيرة تأتي في سياق الارتفاع الذي يشهده نشاط الطيران في البلاد والعالم من جهة، والتخفيضات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تذاكر النقل الجوي في الفترة الأخيرة، من جهة أخرى.

كما شدد على أهمية تحسين خدمات التسيير في مطار الجزائر الدولي لجعله في مستوى المعايير العالمية، من خلال استغلال التكنولوجيات الحديثة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم تقديم مقترح اتفاقية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتضمن شراكة بين معهد الذكاء الاصطناعي لطلبة الإعلام العالي من أجل العمل سويا لعصرنة المنشأة وتحسين ظروف التكفل بالمسافرين، وإعطاء فرصة للطلبة الجامعيين.

من جانب آخر كشف مديوني، عن إطلاق برنامج للرقمنة يتضمن تسهيلات في استخراج بطاقة الركوب في ظرف 10 ثواني، وذلك باستعمال بطاقة التعريف الوطنية، لافتا إلى طرح مشروعين أولهما يخص تسجيل البضائع والآخر يتعلق بتقنية التعرّف على الوجه وذلك لتسهيل عملية وصول المسافرين وتقليص آجال الركوب.

في السياق لفت مديوني، إلى أنه خلال الأسبوع الجاري تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بمطار الجزائر يتضمن برنامج الرحلات، والخدمات العمومية، وكذا الشركات المتواجدة داخل المطار، إضافة إلى الفنادق المجاورة وغيرها من الخدمات، التي تهم المسافرين.

وبخصوص موسم الحج أبرز مديوني، أنه تم توفير كافة الخدمات للحجاج لتسهيل عملية تنقلهم إلى البقاع المقدسة، أين تم اتخاذ إجراءات خاصة بخصوص مرافقي الحجاج، كما تم توفير كل الخدمات التي يحتاجونها خارج المطار، على غرار توفير أماكن للأكل ومصليات، كما تم تعزيز الفرق الطبية على مستوى المطار للتكفل بالحالات الاستعجالية، للحجاج مع توفير فرق لمرافقة حركة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المطار.