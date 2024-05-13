توقيع اتفاقية تعاون بين ولاية الجزائر ومدينة مرسيليا



استقبل، صباح اليوم الإثنين، الوالي محمد عبد النور رابحي بمقر ولاية الجزائر، عمدة مدينة مرسيليا، بينوا بايان ، والوفد المرافق له، بحضور كل من ، رئيسة المجلس الشعبي الولائي نجيبة جيلالي، الأمين العام بالنيابة، رئيس الديوان، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، رئيسة المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، المدراء التنفيذيين، مدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية،

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية الجزائر، فقد تم خلال مراسم الاستقبال عرض النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة على الحضور، لتتوج المراسم بعدها بالتوقيع على اتفاقية تعاون لامركزية بين الطرفين تمس عدة قطاعات.